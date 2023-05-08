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Вже готові вісім ударних рот українських дронів, - Федоров

Безпілотники придбали в рамках платформи UNITED24 та за рахунок держбюджету.

Вже готові вісім ударних рот українських дронів, - Федоров
Фото: Михайло Федоров

До участі у бойових діях готові вісім нових ударних рот дронів українського виробництва.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Вісім нових ударних рот БпЛА готові до бою – передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони", – написав Федоров.

Глава Мінцифри уточнив, що безпілотники придбали в рамках платформи UNITED24 та за рахунок державного бюджету.

"Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті", – заявив він.

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров

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Нагадаємо, що Україна підписала з турецькою компанією Baykar, яка виробляє безпілотники, три нові угоди. Деталі контрактів на даний момент не можуть бути розкриті.

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