До участі у бойових діях готові вісім нових ударних рот дронів українського виробництва.
Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.
"Вісім нових ударних рот БпЛА готові до бою – передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони", – написав Федоров.
Глава Мінцифри уточнив, що безпілотники придбали в рамках платформи UNITED24 та за рахунок державного бюджету.
"Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті", – заявив він.
Нагадаємо, що Україна підписала з турецькою компанією Baykar, яка виробляє безпілотники, три нові угоди. Деталі контрактів на даний момент не можуть бути розкриті.