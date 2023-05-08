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Учора ввечері окупанти завдали авіаудару по селищу на Сумщині, є поранені

Пошкоджені будівлі і майно підприємства.

Учора ввечері окупанти завдали авіаудару по селищу на Сумщині, є поранені

Учора близько 22:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили авіаудар по території населеного пункту Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 травня 2023 року близько 22:20 окупанти з території Російської Федерації здійснили авіаудар по території населеного пункту Шосткинського району. У результаті атаки пошкоджені будівлі та майно приватного підприємства, троє цивільних громадян отримали поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

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Нагадаємо, російські військові регулярно атакують прикордонних територій Сумської області. Протягом неділі 7 травня окупанти здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумщини. Всього зафіксовано 106 вибухів.

 

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