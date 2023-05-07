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На Сумщині унаслідок обстрілів РФ зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти били по території восьми громад.

На Сумщині унаслідок обстрілів РФ зафіксовано понад 100 вибухів
Фото: Дмитро Живицький у Facebook

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 106 вибухів. 

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Обстрілів зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад.

  • Білопільська громада: ворог по території громади бив з мінометів (16 вибухів) та із ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання приватного домоволодіння;
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (15 вибухів) по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 кватири в багатоквартирному будинку та складське приміщення;
  • Великописарівська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади;
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із ствольної артилерії (5 вибухів);
  • Новослобідська громада: ворог бив з мінометів – 5 вибухів;
  • Краснопільська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (7 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: був обстріл із ствольної артилерії (17 вибухів). Внаслідок обстрілу в смт Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, 3 приватних будинки та приватний автомобіль.
  • Есманська громада: росіяни гатили з артилерії – 16 вибухів.

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Нагадаємо, 5 травня російські військові завдали авіаційного удару по Глухову на Сумщині, п'ятеро мирних жителів постраждали.

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