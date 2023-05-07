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Українська авіація завдала 6 ударів по особовому складу та військовій техніці противника

Також українські захисники вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу. 

Українська авіація завдала 6 ударів по особовому складу та військовій техніці противника
Фото: facebook.com/kommander.nord

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також українські захисники вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів ворога.

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Нагадаємо, за тиждень з 1 до 7 травня Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів. Також знищено 24 танки, 59 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, 10 РСЗВ і 11 установок ППО. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.

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