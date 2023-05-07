На Бахмутському напрямку росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, − Сирський

Окупанти роблять все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії.

На Бахмутському напрямку росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Про це командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський написав у Телеграмі.

“Бахмут. Важка оборона триває. Я відвідав наших воїнів у районах ведення бойових дій, зустрівся з командирами бойових частин”, − зазначив він.

Сирський додав, що сьогодні важливо максимально швидко ухвалювати рішення і прогнозувати дії ворога.

“Спілкування наживо з командирами дає змогу детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії”, − підкреслив він.

За словами Сирського, дії ворога свідчать про те, що окупанти не збираються змінювати свої плани і роблять все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії.

“Станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наша задача − не допустити цього”, − підкреслив командувач.

Нагадаємо, російські війська використали 5 травня у Бахмуті запалювальні боєприпаси.