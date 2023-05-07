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Росіяни використовують різні тактики для виснаження української ППО, - Гуменюк

Часті повітряні тривоги також є елементом психологічного тиску на українців.

Росіяни використовують різні тактики для виснаження української ППО, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російські військові використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.

Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«Те, що вони намагаються використовувати різні тактики – вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу використовують, завдяки чому випробовують і перевіряють, де ж саме система протиповітряної оборони», – пояснила речниця.

Вона зазначила, що підвищена активність авіації та пов’язані з цим часті повітряні тривоги, також «є елементом психологічного тиску на населення України». 

Гуменюк наголосила, що окрім вогневого впливу, «РФ намагається домогтися морально-психологічного виснаження українців».

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Нагадаємо, що за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, надто радіти через збиття українською ППО ракети Х-47 "Кинджал" зарано. Україні потрібно більше сучасних засобів ППО, зокрема ЗРК Patriot, щоб захиститися від атак російських військових.

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