Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ, - Кім

Вони постійно проводять розвідку, запускають дрони і в бік Миколаєва.

Російські окупанти дуже сильно хвилюються напередодні контрнаступу Збройних сил України.

Про це у телемарафоні розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вони постійно проводять розвідку, щоб дізнатись, з якого напрямку почнеться операція ЗСУ. За словами Кіма, росіяни метушаться й постійно запускають розвідувальні дрони.

"Вони облітали Миколаїв, залетіли й безпілотниками щось шукали. Активно поводяться в себе на території - метушаться і бігають. Але по перехопленню розвідки, вони дуже-дуже переживають, що зараз все це буде (контрнаступ- ред.) й не безпідставно", - розповів Кім.

Нагадаємо, що директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили — незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним чи ні.