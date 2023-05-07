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Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ, - Кім

Вони постійно проводять розвідку, запускають дрони і в бік Миколаєва.

Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ, - Кім
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти дуже сильно хвилюються напередодні контрнаступу Збройних сил України. 

Про це у телемарафоні розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Вони постійно проводять розвідку, щоб дізнатись, з якого напрямку почнеться операція ЗСУ. За словами Кіма, росіяни метушаться й постійно запускають розвідувальні дрони.

"Вони облітали Миколаїв, залетіли й безпілотниками щось шукали. Активно поводяться в себе на території - метушаться і бігають. Але по перехопленню розвідки, вони дуже-дуже переживають, що зараз все це буде (контрнаступ- ред.) й не безпідставно", - розповів Кім.

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Нагадаємо, що директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили — незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним чи ні.

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