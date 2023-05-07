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Радіти через збиття "Кинджала" зарано, - Ігнат

Нову російську ракету збили 4 травня.

Радіти через збиття "Кинджала" зарано, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Радіти через збиття над Київською областю ракети Х-47 "Кинджал" зарано. Україні потрібно більше сучасних засобів ППО, зокрема ЗРК Patriot, щоб захиститися від атак російських військових.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону. 

"Рано росіяни дізналися про цю успішну роботу. Ми маємо радіти, що маємо таку зброю, але радіти рано, тому що її мало, потрібно набагато більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об'єкти інфраструктури та атомної енергетики",- наголосив Ігнат.

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Нагадаємо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що в ніч проти 4 травня Сили оборони ліквідували російську ракету "Кинджал", яка, як заявляв ворог, не має аналогів. 

Росія не вперше застосовувала аеробалістичні "Кинджали" проти українців, але до отримання Patriot ППО не мала можливості їх збивати. У березні цього року наслідки удару такою ракетою по Києву ліквідовували три доби.

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