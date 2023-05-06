Командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що російську ракету "Кинджал" збили у небі Київщини

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ПС збили днями російську ракету "Кинджал" у небі Київщини.

Про це йдеться в дописі Олещука у телеграмі.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!... Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - повідомив командувач.

За його словами, для знищення ворожої повітряної цілі використали установку "Patriot".

Олещук також закликав українців не оприлюднювати завчасно інформацію, якою може скористатися ворог.

"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви із своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!", - написав командувач Повітряних Сил.

Нагадаємо, 5 травня портал Defence Express повідомив, що над Києвом могли збити гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

Згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не підтвердив цю інформацію, зазначивши, що "була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано".

Зранку 6 травня Ігнат в етері телемарафону закликав дочекатися подробиць від командувача Повітряних Сил.

Росія не вперше застосовувала аеробалістичні "Кинджали" проти українців, але до отримання Patriot ППО не мала можливості їх збивати. У березні цього року наслідки удару такою ракетою по Києву ліквідовували три доби.

Били такими ракетами і по інших містах, зокрема Вінниці та Кривому Рогу. "Кинджал" – найновіша ракета, що є на озброєнні у ворога.