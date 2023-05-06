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​Сили оборони відбили за добу майже 50 атак російських загарбників на трьох напрямках, - Генштаб

На Бахмутському рашисти безуспішно атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка.

​Сили оборони відбили за добу майже 50 атак російських загарбників на трьох напрямках, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили за добу майже 50 атак російських загарбників на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Так, на Бахмутському рашисти безуспішно атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби українські воїни відбили атаки в районі Мар’їнки.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. Також збили п'ять ворожих БПлА типу "Shahed-136/131", два БПлА типу "Zala", один "Орлан-10", один "Куб" та один БПлА типу "Ланцет". Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей росіян.

Водночас окупанти завдали вісім ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на фронті, за даними командування, станом на 6.00 6 травня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала;
  • на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині;
  • на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області;
  • на Лиманському загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині;
  • на Бахмутському рашисти продовжують вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області;
  • на Мар’їнському ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області;
  • на Шахтарському напрямку минулої доби росіяни наступальних дій не проводили. Обстріляли Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині;
  • на Запорізькому та Херсонському окупанти обороняються. Обстріляли понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

Нагадаємо, ввечері 5 травня російські війська використали запалювальні боєприпаси у Бахмуті Донецької області. Підрозділ Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ зафіксував момент обстрілу на камеру безпілотного літального апарату,

Також рашисти продовжують обстрілювати Херсон. Напередодні через обстріли загинули двоє медичних працівників.

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