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Росіяни використали запалювальні боєприпаси у Бахмуті

Сили спецоперацій продовжують боронити місто від загарбників.

Росіяни використали запалювальні боєприпаси у Бахмуті
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні ввечері, 5 травня, російські війська використали запалювальні боєприпаси у Бахмуті Донецької області. Підрозділ Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ зафіксував момент обстрілу на камеру безпілотного літального апарату, опублікувавши відео в телеграмі.

Українська Правда з посиланням на коментар пресслужби ССО повідомила, що «ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті». Проте підтвердження використання росіянами фосфору наразі немає. 

«Українські новини» повідомляють, що під приціл окупантів потрапили житлові багатоповерхові будівлі, розташовані в західному районі Бахмута, де зараз перебувають підрозділи українських військових.

На відео чітко видно запальні снаряди, які сиплються з неба на споруди та територію поблизу них. Також можна побачити, що обстріл призвів до виникнення великої кількості осередків займання.

"Стоїмо! Воїни ССО разом із побратимами продовжують обороняти Бахмут", - сказано в підписі до відео.

«Мілітарний» пише, що ефект від запалювальних і освітлювальних  боєприпасів 9М22С з реактивних систем залпового вогню, які використовують росіяни, часто плутають з фосфорними боєприпасами. Подібні боєприпаси росіяни використали у Попасній 12 березня 2022 року. 

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