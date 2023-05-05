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Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Відповідну угоду 5 травня схвалив КМУ.

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, відповідну угоду сьогодні схвалив КМУ.

"Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей. Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що можна буде обміняти українське посвідчення водія у Туреччині, Словаччині та Чехії.

Торік українські водійські посвідчення визнав Європарламент.

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