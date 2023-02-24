У Туреччині, Словаччині та Чехії можна буде обміняти українське посвідчення водія

У Туреччині, Словаччині та Чехії приблизно через тиждень стане доступна послуга обміну українського посвідчення водія. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Адміністратори центрів Інспектори підрозділів у Стамбулі, Братиславі та Празі уже активно надають послуги з оформлення паспортних документів для громадян України й паралельно навчаються, аби надавати послугу обміну посвідчення водія.

Станом на 23 лютого послуга обміну водійського надається в чотирьох центрах держвного підприємства “Документ” у Польщі: Варшаві, Кракові, Гданську і Вроцлаві. Із початку року у країні обміняно близько 3 тисяч українських посвідчень водія.

“А від початку нашої співпраці – маю на увазі співпрацю сервісних центрів МВС та підрозділів Міграційної служби України – обміняно понад 5 800 посвідчень”, – повідомив Микола Рудик.

У Туреччині, Словаччині та Чехії послуга надаватиметься так само як і в Польщі. Адміністратор ДП “Документ” прийматиме від водія документи, фотографуватиме його і оформить заявку, яка потрапляє на розгляд адміністратору сервісного центру МВС в Україні. Водія перевіряють за всіма базами і якщо нема перешкод для обміну, то схвалюють виготовлення нового посвідчення водія. У разі схвалення такої заявки, за кордоном відбувається і друк посвідчення водія на спеціальному принтері.

Посвідчення обмінюватимуть коли:

закінчився термін дії посвідчення водія – переважно актуально для виданих вперше посвідчень, бо у них термін дії 2 роки;

або коли посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються;

коли водій змінив ім’я або прізвище – переважно актуально для жінок, які вийшли заміж та змінили прізвище або навпаки розлучились і повернули дівоче прізвище.

“Тобто, послуга обміну, це коли в особи є фізичний документ і вона лишає його адміністратору. Для отримання послуги необхідно подати ще паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання. Якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи. А також довідка платника податків”, – пояснив Рудик.

У 2023 році вже видано 222 700 національних посвідчень водія, з них 2 890 обміняли на території Польщі. 85 тисяч обміняли на території України і майже 9 тисяч – відновили.

Нагадаємо, у Польщі українське посвідчення водія буде дійсне до 31 грудня 2023 року.