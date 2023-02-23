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Щонайменше шість політв’язнів зазнали катувань минулого року в Криму

Окупанти вдаються до катувань не лише політичних в'язнів. 

Щонайменше шість політв’язнів зазнали катувань минулого року в Криму
Фото: КримSOS

На території тимчасово окупованого Росією Криму продовжуються катування політичних в'язнів

Про це повідомляє КримSOS.

“Упродовж 2022 року було зафіксовано факти катувань щодо щонайменше шістьох кримських політв’язнів. Енвер Крош та Ірина Данилович зазнали тортур після затримання. Ірину Данилович також били під час етапування на судове засідання. Рустем Османов, Руслан Абдурахманов, Ярослав Жук та Олексій Кисельов пережили жорстокі тортури після викрадення на новоокупованих територіях”, - розповів аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

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Втім, окупанти вдаються до катувань не лише політичних в'язнів. 

За публікацію пісні “Червона калина” у соцмережі жорстоко побили під час затримання звільненого викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова.

Його відправили під адміністративний арешт на 14 діб за обвинуваченням у нібито демонстрації нацистської символіки.

Політв’язні Криму також страждають від жорстокого та нелюдського поводження. Є випадки, коли затриманим не надають належної медичної допомоги. 

Через це у лютому 2023 році загинули два кримські політв’язні: Костянтин Ширінг і Джеміль Гафаров.

Як раніше повідомлялось, після звільнення Криму необхідно буде додатково залучити близько 50 тис. кадрів. Значу частину кадрового резерву необхідно набирати саме на підконтрольній українському уряду території.

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