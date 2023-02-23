Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження і позиціях окупантів, - Генштаб

Авіація Сил України оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також ракетники і артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт росіян.
Росармія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. Протягом доби загарбники завдали 9 ракетних ударів, один з яких - по цивільній адміністративній будівлі Дворічної на Харківщині, та 28 авіаударів. Також вороги здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти Берислава, Зеленівки та Білозерки на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Щоб уточнити положення українських підрозділів та коригування вогню артилерії рашисти активно ведуть повітряну розвідку і в результаті втрачають свою техніку. Так, українські захисники знищили російські БпЛА типу “Мерлін” та “Зала”.
За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 23 лютого така:
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного;
- на Куп’янському та Лиманському противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області;
- на Бахмутському загарбники продовжують атакувати позиції українських військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки;
- на Авдіївському та Шахтарському рашисти вели наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мали. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка;
- на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець - Дніпропетровської;
- на Херсонському від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом райони 25 населених пунктів.
Нагадаємо, 23 лютого російські окупанти знову обстріляли селище Степногірськ у Запорізькій області, вдарили по школі та багатоповерхівці.
Зранку рашисти вчергове обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями. А від ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині поранення отримали дві цивільні.