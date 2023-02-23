Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження і позиціях окупантів, - Генштаб

Ракетники і артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт рашистів.

Авіація Сил України оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також ракетники і артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт росіян.

Росармія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. Протягом доби загарбники завдали 9 ракетних ударів, один з яких - по цивільній адміністративній будівлі Дворічної на Харківщині, та 28 авіаударів. Також вороги здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти Берислава, Зеленівки та Білозерки на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Щоб уточнити положення українських підрозділів та коригування вогню артилерії рашисти активно ведуть повітряну розвідку і в результаті втрачають свою техніку. Так, українські захисники знищили російські БпЛА типу “Мерлін” та “Зала”.

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 23 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного;

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного; на Куп’янському та Лиманському противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області;

та противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області; на Бахмутському загарбники продовжують атакувати позиції українських військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки;

загарбники продовжують атакувати позиції українських військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки; на Авдіївському та Шахтарському рашисти вели наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мали. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка;

та рашисти вели наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мали. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка; на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець - Дніпропетровської;

вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець - Дніпропетровської; на Херсонському від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом райони 25 населених пунктів.

Нагадаємо, 23 лютого російські окупанти знову обстріляли селище Степногірськ у Запорізькій області, вдарили по школі та багатоповерхівці.

Зранку рашисти вчергове обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями. А від ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині поранення отримали дві цивільні.