Віддалені цілі вже не є недосяжними для ЗСУ, – Гуменюк про вибухи у Маріуполі

Вибухи на території тимчасово захопленого Маріуполя свідчать про те, що віддалені цілі вже не є недосяжними для Збройних сил України.

Про це заявила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя для нас вже не є абсолютно недосяжним", – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Маріуполі пролунали три вибухи на території меткомбінату ім. Ілліча та в районі аеропорту. Вдень знову зафіксували вибух – у центрі міста.

Учора у захопленому місті було ліквідовано два склади палива на базах росіян.

Ввечері 21 лютого внаслідок серії вибухів у Маріуполі було підтверджено два влучання у склад боєкомплектів в аеропорту та на території меткомбінату ім. Ілліча в місце базування окупантів.