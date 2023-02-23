Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
ГоловнаСуспільствоВійна

Віддалені цілі вже не є недосяжними для ЗСУ, – Гуменюк про вибухи у Маріуполі

Останніми днями у Маріуполі прогриміла серія вибухів.

Віддалені цілі вже не є недосяжними для ЗСУ, – Гуменюк про вибухи у Маріуполі
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Вибухи на території тимчасово захопленого Маріуполя свідчать про те, що віддалені цілі вже не є недосяжними для Збройних сил України.

Про це заявила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя для нас вже не є абсолютно недосяжним", – заявила Гуменюк.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні зранку у Маріуполі пролунали три вибухи на території меткомбінату ім. Ілліча та в районі аеропорту. Вдень знову зафіксували вибух – у центрі міста.

Учора у захопленому місті було ліквідовано два склади палива на базах росіян.

Ввечері 21 лютого внаслідок серії вибухів у Маріуполі було підтверджено два влучання у склад боєкомплектів в аеропорту та на території меткомбінату ім. Ілліча в місце базування окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також