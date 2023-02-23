Санчес: Іспанія надасть 4,4 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine

Іспанія виділить 4,4 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine разом із Всесвітньою продовольчою програмою.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

“Я підтримав ініціативу Grain from Ukraine президента Зеленського, щоб допомогти тим, хто в біді. Ми вітаємо наш внесок у розмірі 4,4 мільйона євро, які Іспанія надасть разом із Всесвітньою продовольчою програмою” – розповів Санчес.

Він зауважив, що з огляду на головування в Євросоюзі, яке наближається, у другому півріччі цього року, Іспанія готова підтримувати та супроводжувати Україну в процесі здійснення її законних прагнень набути членство в ЄС.

Раніше Педро Санчес заявив про те, що наразі українські військові проходять навчання в Іспанії на танках Leopard.