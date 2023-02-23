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24 лютого у Львові пройде гепенінг “НАБАТ:роковини”

Дійство на вшанування пам'яті загиблих відбудеться у Львівському скансені.

24 лютого у Львові пройде гепенінг “НАБАТ:роковини”
Фото: Інститут стратегії і культури

24 лютого у львівському Музеї народної архітектури та побуту ім. Шептицького пройде гепенінг “НАБАТ:роковини” на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні. Про це повідомила пресслужба Інституту стратегії і культури. 

За задумом куратора Влодка Кауфмана, проєкт НАБАТ виник як протидія “синдрому звикання” до війни. Спочатку він був реалізований як інсталяція, що відкрилась у Шевченківському гаю 6 грудня 2022 року до Дня ЗСУ: вона складалась із 286 “дзвонів”, зібраних із гільз, кухлів, розпиляних мін та ін. Кожен із “дзвонів” символізував один день повномасштабної війни; зібрання дзвонів буде попонюватись до перемоги, тож на 24 лютого їх буде вже 365. 

Як пояснює команда проєкту, в цей день “язики” дзвонів прикують до землі імпровізованими шнурами -“розтяжками”. Учасники гепенінгу будуть підпалювати їх вогнем окопних свічок, що дозволить дзвонам прозвучати як спільний НАБАТ.

Мистецька акція відбудеться за підтримки БО “Благодійний фонд Козицького” та ГО “Музей сучасного мистецтва”, початок запланований на 17:00. 

Нагадаємо, 24 лютого Національний музей історії України відкриє виставку про оборону “Азовсталі”, у співпраці з організацією родин загиблих захисників України «Серце назовні». 

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