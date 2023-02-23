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Напруга шалена, Росія намагається збити кількість голосів, – Кулеба про резолюцію ООН

Українські дипломати працюють з кожною країною.

Напруга шалена, Росія намагається збити кількість голосів, – Кулеба про резолюцію ООН
Фото: EPA/UPG

РФ робить все можливе, щоб зірвати голосування в ООН за резолюцію “Про справедливий і сталий мир в Україні”. Але українські дипломати працюють з кожною країною, незалежно від її впливу на міжнародній арені.

Про це повідомив у Facebook голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Напруга шалена. Росія робить усе для того, щоб “збити” кількість голосів, або щоб взагалі завалити резолюцію. Білорусь вирішила їм підіграти і, по суті, від російського імені внесла свої поправки до резолюції. Але працюємо з кожною країною, незалежно від регіону, її розміру і впливу на міжнародній арені, тому що кожний голос є однаково важливим”, – наголосив Кулеба.

За його словами, сьогодні на табло Генасамблеї ООН висвітиться результат голосування за резолюцію, і українські дипломати переможуть “усі процедурні спроби РФ завалити цю нашу історію”.

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Нагадаємо, Україна і ще приблизно 60 держав подали проєкт резолюції Генасамблеї “Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні”. Проєкт документа представив Генасамблеї міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У тексті зазначено, що Генасамблея підтверджує свою прихильність до суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також наголошує на "необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй".

У документі є заклик до РФ негайно вивести війська з усієї території України та припинити бойові дії, а також наголошується на необхідності притягти до відповідальності всіх винних за скоєні на території України "найсерйозніші злочини з міжнародного права".

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