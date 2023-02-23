Держспецзв’язку заявило про кібератаку на низку українських державних інформаційних ресурсів

23 лютого виявили кібератаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок.

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

Фахівці Служби безпеки, Держспецзв’язку та Національної поліції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин цього кіберінциденту.

"На даний момент можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено і вони працюють в штатному режимі", - повідомили в установі.

Як зазначили в Держспецзв’язку, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія "продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі".

Нагадаємо, за даними Google, кількість кібератак російських хакерів на українських користувачів торік зросла на 250%. Цього року РФ здійснила понад 550 кібератак на Україну.