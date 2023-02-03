Виконавче провадження у цифрі: майбутні тренди чи реальність?

Триває війна за свободу та майбутнє України і всього цивілізованого світу. Ми підтримуємо один одного, щоб наблизити перемогу - донатимо на потреби ЗСУ та допомагаємо тим, хто потребує. Війна та гуманітарна криза крокують разом, тож багато хто з нас працює одночасно для перемоги і подолання наслідків війни.

Немає сумніву в тому, що світ цифрових технологій, в якому ми активно стверджуємось, — це не лише новий логічний етап розвитку технологічної сфери людства, а й усієї існуючої правової та соціально-політичної реальності. У рейтингу за технологічними компетенціями Україна увійшла до десятки лідерів серед 100 країн світу. Згідно з оприлюдненим щорічним дослідженням Global Skill Report 2022 від Сoursera, Україна посіла 8 місце у рейтингу в категорії «Технології». Це означає, що українці – одні з найкращих у світі в роботі з комп’ютерними мережами, базами даних, операційними системами тощо. Вчергове – одні з кращих. Безперечно, уже зараз ми маємо чим ділитися. Ми стали лідерами, і не лише в цифровому паспорті, а й в інших доволі швидких цифрових послугах. Діджиталізація процесів та цифрова трансформація виконавчого провадження уже торкається кожного українця. Це безпрецедентний випадок, зокрема, у Європі.

На минулому тижні запрацював спільний проєкт, який ми реалізуємо з Державною міграційною службою, з електронного обміну даними (затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2020 №3956/5/805). У ході такого обміну державні та приватні виконавці отримуватимуть за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи – боржника. А отже повернення законних коштів стягувачів стане максимально оперативним.

Також, розширено обсяг відомостей, які надаються Державною податковою службою України в рамках електронної інформаційної взаємодії на запити державних та приватних виконавців, відповідно до Порядку надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців (затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 21.07.2020 № 2483/5/436).

Також виконавці за допомогою АСВП можуть отримати від ДПСУ додатково інформацію про:

• суми доходів, нарахованих податковими агентами на користь боржників -фізичних осіб, та розміри утриманого податку з доходів боржників – фізичних осіб;

• загальну суму річного доходу, задекларованого боржником – фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, та суму утриманого податку (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами);

• загальну суму доходу та суму податку за звітний період, задекларованих боржником - фізичною особою - підприємцем в податковій.

Зовсім скоро в застосунку Дія запускається нова послуга – судові рішення. Наразі триває бета-тестування. Раніше, щоб отримати судове рішення, необхідно було їхати до суду у відведені дні прийому. Потім стояти годинами у черзі, щоб отримати документ. Залежно від навантаження на суд, на це можна було витратити до 3 годин.

Вслід за отриманням судових рішень просто на власний смартфон, працюємо над інтеграцією виконавчого листа у цифру.

Наразі триває як документальна, так і технічна робота.

У корені цього проєкту є певна ідея — допомогти людям отримувати всі переваги цифрового життя. Цифровізація не обмежується виключним використанням технологій; вона характеризується зміною культури, інтегрованої в усі сфери роботи, та трансформацією в управлінні різними командами.