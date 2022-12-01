ООН просить донорів виділити рекордний $51 млрд на подолання продовольчої кризи та наслідків війни в Україні

У наступному році допомоги потребуватимуть 339 млн людей – або кожен 23-ий мешканець планети.

Організація Обʼєднаних Націй звернулася до донорів із проханням надати рекордні $51,5 млрд для подолання наслідків російського вторгнення в Україну. Збій у постачанні продовольства і добрив, спричинений війною, у поєднанні з кліматичними змінами та загрозою глобальної економічної рецесії призвів до того, що ООН назвала "найбільшою світовою продовольчою кризою в сучасній історії".

За оцінкою ООН, у 2023 році допомога знадобиться 339 млн осіб – або кожній 23-ій людині на планеті. Це на 25% більше, ніж цього року, пише New York Times.

"Потреби зростають, тому що ми постраждали від війни в Україні, Covid, клімату, і я боюся, що у 2023 році всі ці тенденції прискоряться", – сказав журналістам координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

За його словами, у списку фінансування потреб окремих країн Україна посідає перше місце.

Агентства ООН надали допомогу понад 13 мільйонам людей в Україні цього року. На 2023 рік знадобиться 5,7 мільярдів доларів для допомоги українцям всередині країни та біженцям за кордоном. Щоб подолати гуманітарну кризу, спричинену війною, ООН заявила, що запровадила найбільшу за всю історію програму грошової допомоги, яка охопила понад шість мільйонів людей, порівняно з 11 000 осіб у попередньому році.

За оцінками ООН, до кінця цього року щонайменше 222 мільйони людей у 53 країнах зіткнуться з гострою нестачею продовольства. П'ять країн уже борються з голодом, сказав пан Гріффітс, і 45 мільйонів людей у 37 країнах зараз стикаються з ризиком голодної смерті.

Кількість переміщених осіб зросла до понад 100 мільйонів, що є рекордом.

Ключовими міжнародними донорами ООН є Сполучені Штати Америки, Японія, Південна Корея, скандинавські та інші європейські країни. ООн стверджує, що внески від них не стали меншими, а подекуди збільшилися на тлі зростання потреб.

Reuters додає, що Гріффітс також повідомив деталі про можливе відновлення експорту російських добрив через трубопровід у Чорному морі, в порту Одеської області. За його словами, угода щодо цього "доволі близько". Раніше агентство писало, що представники України і Росії зустрічалися в ОАЕ для обговорення звільнення військовополонених. Цей обмін може бути повʼязаний з дозволом росіянам відновити ескпорт добрив до Азії та Африки через трубопровід, що пролягає через Україну. Експорт добрив із Росії не підпадає під санкції, але Москва жалілася, що фактично не спроможна його здійснювати.