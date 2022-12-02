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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: цілили по об’єкту енергетичної інфраструктури

Рятувальники загасили пожежу, люди не постраждали.

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: цілили по об’єкту енергетичної інфраструктури
Фото: Олександр Старух у Telegram

Сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю і обстріляли село в одній з громад Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Сьогодні вночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру. Як наслідок зайнялася пожежа”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Пожежу вдалося загасити, інформації про постраждалих наразі немає.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Вночі окупанти також обстріляли село в одній з громад Запорізькій області.

“Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, фахівці відновили зруйнований росіянами газогін у Запорізькій області. 

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