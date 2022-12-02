Уночі ворог випустив 40 снарядів по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Уночі 2 грудня російські військові обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів”, – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються. У інших районах вночі лунала сирена, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли з РСЗВ Покровську громаду на Дніпропетровщині. Було пошкоджено житлові будинки.