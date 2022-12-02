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Рада підтримала закон, спрямований на підвищення рівня кіберзахисту

Народні депутати схвалили Національну програму інформатизації.

Рада підтримала закон, спрямований на підвищення рівня кіберзахисту

Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт про Національну програму інформатизації (№ 6241). “За” проголосували 286 депутатів.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Закон набуває чинності 1 березня.

Згідно із законопроєктом у держуправлінні можна буде швидше впроваджувати цифрові технології. Це позитивно вплине на результативність та ефективність роботи держорганів. 

“Завдяки “Національній програмі інформатизації” держоргани та органи місцевого самоврядування зможуть швидше комунікувати одне з одним, приймати рішення і здобувати результати. А українці – отримувати необхідні держпослуги набагато швидше”, – йдеться у повідомленні. 

Крім цього, законопроєкт спрямований на підвищення рівня кіберзахисту, що особливо актуально під час війни. 

“Надійний кіберзахист та протидія інформаційним загрозам з боку Росії – це захист цифрової економіки й персональних даних українців”, – додали у міністерстві.

Також законопроєкт має допомогти подолати цифрову нерівність у суспільстві завдяки підвищенню рівня доступу суспільства до технологій та різноманітних можливостей, зокрема, в економічній, соціальній, культурній, освітній галузях. 

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. 

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