Військові отримали право на відпустки під час воєнного стану

Військовослужбовцям за рішенням командування можуть надаватися 10 днів з основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами.

Верховна Рада України на засіданні 1 грудня ухвалила в цілому Закон про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

За закон у другому читанні проголосували 269 депутатів. Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Закон передбачає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям за рішенням командування можуть надаватися частина щорічної основної відпустки (10 днів з 30 та 2 дні на дорогу), а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

«Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», — передбачає закон.

Водночас парламентарі передбачили запобіжники для збереження боєздатності підрозділів.

«Також частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу».

Докладніше щодо змін законодавства про надання відпусток військовим під час воєнного стану читайте у матеріалі "Відпустка для військового. Парламент планує розширити права захисників на відпочинок".