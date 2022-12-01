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​Рада закликала іноземні держави визнати членство Росії в ООН нелегітимним

Парламентарі звернулися до своїх іноземних колег.

​Рада закликала іноземні держави визнати членство Росії в ООН нелегітимним
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада України на засіданні 1 грудня прийняла Постанову про Заяву щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування РФ в Організації Об’єднаних Націй та необхідності її реформування.

За постанову проголосували 314 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці наголошується, що ООН є головною універсальною міжнародною організацією, на яку покладено відповідальність підтримувати мир та безпеку у світі.

«Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, що триває з 2014 року, а також повномасштабне вторгнення Російської Федерації, розпочате 24 лютого 2022 року, продемонстрували, що ООН не здатна повноцінно виконувати покладені на неї обов’язки», — підкреслюють депутати.

Причиною цієї неспроможності є, серед іншого, юридичний механізм застосування права вето постійними членами Ради Безпеки ООН – головного органу, який має підтримувати мир та безпеку відповідно до ст. 24 Статуту ООН.

«Неодноразове накладення вето РФ на резолюції Ради Безпеки, що стосуються реакції на її ж агресію проти України, повністю блокують діяльність цього ключового органу та значно послаблюють роль ООН у припиненні російської агресії».

Окрім того, нардепи звернули увагу, що РФ перебуває в ООН нелегітимно.

«Хоча Росія претендує на продовження членства СРСР, насправді 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР чітко зазначила, що «зі створенням Співдружності Незалежних Держав СРСР як держава і суб’єкт міжнародного права припиняє своє існування», і тому РФ не може набути статусу держави-продовжувача СРСР. Всі вищезгадані фактори обумовлюють нагальність питання про реформування ООН», — закликали парламентарі.

Саме тому ВРУ звернулася «до парламентів та урядів іноземних держав із закликом визнати необхідність реформи ООН, сприяти обмеженню права вето постійних членів Ради Безпеки ООН, порушити питання про нелегітимність перебування РФ в ООН, визнати терористичний характер російської держави за чинного політичного режиму, забезпечити відповідальності осіб, які сприяють введенню агресії РФ проти України».

Нагадаємо, під час засідання 24 листопада представники членів Радбезу ООН засудили російські удари по мирних українцях та об'єктах інфраструктури.

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