Екснардепа від ОПЗЖ викрили на махінації з житлом, - САП

Долженков отримав підозру в незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації при тому, що мав квартиру на Печерську.

Екснардеп від ОПЗЖ отримав підозру в незаконному отриманні понад 700 тисяч гривень компенсації за житло.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, йдеться про Олександра Долженкова.

За інформацією САП, екснардеп із квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно отримував із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за винайм житла.

"У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн.", - зазначили в прокуратурі.

У САП додали, що лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" підозрюваний відмовився від отримання коштів.

Нагадаємо, днями Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що буде оскаржувати вирок Верховного Суду щодо екснардепа Руслана Сольвара. Спершу його визнали винним у незаконному отриманні 361,5 тис. грн компенсації за житло і засудили до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом. Потім Верховний Суд постановив зупинити виконання вироку через стан здоров'я Сольвара.

У жовтні підозру в незаконному триманні коштів за житло отримав нардеп ВР минулого скликання і голова Рахункової палати Валерій Пацкан. 1 грудня парламент не зміг звільнити Пацкана із займаної посади.