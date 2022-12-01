Порошенко відремонтує підбитий "шилд", який врятував життя 11 десантників

Бронемашину МLS Shield, в яку на Сході влучила 120-мм міна, привезли з фронту для ремонту. Про це повідомив лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. Він також привітав 79 окрему десантно-штурмову бригаду із днем створення – саме у цю бригаду передали 11 італійських бронемашин, куплених Фондом Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад», і подякував усім небайдужим українцям, які донатили на купівлю бронемашин для десантників, повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«6,5 тисяч людей свого часу «Справі Громад» перерахували гроші на програму Shield. Десантники цього красеня назвали Venom, це один з одинадцяти героїчних персонажів. І Venom повністю виправдав своє ім’я. Декілька днів тому ворожа 120 мм міна потрапила прямо в машину, в двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТР- ми чи броньованими машинами, коли в них потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120–міліметрова міна. Це знищує і машину, і екіпаж. В цей час Venom віз 11 наших героїв. Venom врятував життя, всі 11 наших героїв залишилися живі і навіть не потребували шпиталю», – розповів ексрезидент.

Фото: eurosolidarity.org

«Удар був страшенної сили, розірвало броню, розійшлися зварні шви, були знищені тепловізори, інше електронне обладнання – навіть дзеркало з підігрівом і з комп’ютером теж було знищено. Але життя були збережені», – наголосив Порошенко.

«Сьогодні вночі наша група повернулася зі Сходу, сьогодні вночі Маринин лафет, рошенівський тягач і ваше нестримне бажання допомагати армії привезли цього красеня до нас на відновлення боєздатності. Ми з вами спільно його відновимо», – заявив Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

За його словами, було ще одне влучення, але з «Граду» і в інший броньовик – «Росомаха».

«Там було 7 десантників – всі живі. Ми його ще не притягнули, пошкодження там більші, зараз наші інженери з’ясовують обставини щодо відновлення боєздатності», – повідомив Порошенко.

«Ми з вами робимо звичайну воєнну роботу – піклуємося про людей, робимо все, щоб захистити Україну. Перемога буде з нами», – наголосив Порошенко.