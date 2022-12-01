Порошенко відремонтує підбитий "шилд", який врятував життя 11 десантників

Бронемашину МLS Shield, в яку на Сході влучила 120-мм міна, привезли з фронту для ремонту. Про це повідомив лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. Він також привітав 79 окрему десантно-штурмову бригаду із днем створення – саме у цю бригаду передали 11 італійських бронемашин, куплених Фондом Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад», і подякував усім небайдужим українцям, які донатили на купівлю бронемашин для десантників, повідомляє пресслужба "ЄС".
«6,5 тисяч людей свого часу «Справі Громад» перерахували гроші на програму Shield. Десантники цього красеня назвали Venom, це один з одинадцяти героїчних персонажів. І Venom повністю виправдав своє ім’я. Декілька днів тому ворожа 120 мм міна потрапила прямо в машину, в двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТР- ми чи броньованими машинами, коли в них потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120–міліметрова міна. Це знищує і машину, і екіпаж. В цей час Venom віз 11 наших героїв. Venom врятував життя, всі 11 наших героїв залишилися живі і навіть не потребували шпиталю», – розповів ексрезидент.
«Удар був страшенної сили, розірвало броню, розійшлися зварні шви, були знищені тепловізори, інше електронне обладнання – навіть дзеркало з підігрівом і з комп’ютером теж було знищено. Але життя були збережені», – наголосив Порошенко.
«Сьогодні вночі наша група повернулася зі Сходу, сьогодні вночі Маринин лафет, рошенівський тягач і ваше нестримне бажання допомагати армії привезли цього красеня до нас на відновлення боєздатності. Ми з вами спільно його відновимо», – заявив Петро Порошенко.
За його словами, було ще одне влучення, але з «Граду» і в інший броньовик – «Росомаха».
«Там було 7 десантників – всі живі. Ми його ще не притягнули, пошкодження там більші, зараз наші інженери з’ясовують обставини щодо відновлення боєздатності», – повідомив Порошенко.
«Ми з вами робимо звичайну воєнну роботу – піклуємося про людей, робимо все, щоб захистити Україну. Перемога буде з нами», – наголосив Порошенко.