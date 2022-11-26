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Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку передадуть на фронт

Перша партія вже готується до відправки.

Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку передадуть на фронт
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку на прохання військових готують для передачі на фронт. Перші 5 тисяч комплектів вже готові до відправки, повідомляє пресслужба «ЄС».
«До нас звернулися з проханням надати зимову форму. Ми підставимо плече Збройним Силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми – відповідно до заявок, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів», – повідомив Петро Порошенко. 
Разом з формою на передову передадуть каремати і генератори. Також для військових замовили партію спеціальних хімічних грілок для рук та зимового взуття. 

«Тут є 5 тисяч карематів, які будуть зараз починати відвантажувати в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторах, теж відправляємо. Бо сьогодні це як повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і українські цивільні, і в першу чергу українські військові відчували, що ми про це піклуємося… …Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву – хімічних комплектів і для рук, і для того щоб вставляти у берці – щоб зігріти наших воїнів.», – розповів Петро Порошенко.

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