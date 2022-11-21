Корені нашої сили – на Майдані, де українська свобода поєдналася з гідністю, - Порошенко

Немає в нашій новітній історії події, яка б яскравіше провела межу між «русским миром» і незалежною Україною, ніж Революція Гідності. Про це у День Гідності та Свободи заявив експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

«На окупованих територіях рашисти особливо полюють на українські підручники, де згадується Революція Гідності. Немає в нашій новітній історії події, яка б яскравіше провела межу між «русским миром» і незалежною Україною. Наша революція перекреслила будь-яку можливість втягування нашої держави в російську імперію. І продемонструвала волю народу саме тоді, коли Кремль і його посіпаки вже вважали все вирішеним за спиною нас усіх», – написав Порошенко у Facebook.

«Він зазначив, що відмовившись від підписання Угоди про асоціацію, Янукович підписав вирок собі і своєму режиму. Поліцейський терор зламав росіян на Болотній, але не зламав українців на Майдані. Так був зроблений вибір гідності, який зробив неможливим підкорення України. Крах дурного сценарію не змусив Кремль переглянути свої наміри. Там зробили ставку на велику кров, на війну, на агресію. Це тепер, через вісім років суд в Нідерландах встановив те, що було відомо нам з першого дня – Крим і частина Донбасу були окуповані і перебували під контролем Росії. В Москві вже малювали карти «Новоросії», – нагадав п’ятий президент.

Він додав, що Майдану, сотням самооборони, добровольцям і волонтерам довелося прийняти перший удар російської армії.

"Саме імпульс Революції Гідності, приклад її моральної висоти і жертовності тоді врятував Україну. Бійці, що утримували рубежі чи йшли в наступ бачили унікальний приклад хоробрості і стійкості протестувальників на Майдані, на Грушевського, на Інститутській. Слава Україні! Героям Слава! Це гасло з революції прийшло на поле бою», – написав Порошенко.

«Тоді ми зупинити ворога, визволили дві третини Донбасу. Попри війну ми йшли європейським шляхом, прокладеним Революцією Гідності. Ми прискорювали євроінтеграцію, раділи безвізу – про це мріяв Майдан. Наш статус кандидата на вступ до Євросоюзу – це теж його мрія. Тепер ці мрії здійснюються завдяки героїзму ЗСУ, завдяки мужності і єдності нашого народу», – додав Петро Порошенко.

На його думку, корені нашої сили – на Майдані, де українська свобода поєдналася з гідністю».

«Тут ми їх захистили. А далі – відстояли під Києвом, у Харківському наступі, у визволенні Херсона, відстоюємо у обороні Бахмута. А ще далі – принесемо їх визволеним Мелітополю і Маріуполю, Криму і Донбасу. Бо свободу не спинити. Бо українці – нескорена нація», – резюмував Петро Порошенко.