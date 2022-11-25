Міністр закордонних справ Великої Британії вирушив з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вирушив з візитом до Києва.
Про це пише Reuters з посилання на заяву міністерства.
Клеверлі планує у п’ятницю зустрітися під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Планується, що британці виділять 3 мільйони фунтів стерлінгів на допомогу у відбудові критичної інфраструктури України та ще 5 мільйонів – для підтримки української ініціативи з експорту зерна до країн, яким загрожує голод.
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“Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив на власні очі, як зусилля Великобританії допомагають сміливим громадянам чинити опір і відбудовуватися. Наша підтримка триватиме стільки, скільки знадобиться для відновлення цієї чудової країни”, – додав міністр.новий прем’єр-міністр країни Ріші Сунак здійснив свій перший візит до Києва і пообіцяв підтримувати Україну, так само як і його попередники.