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Зеленський привітав Токаєва з перемогою на президентських виборах у Казахстані

Президент подякував Казахстанському колезі за гуманітарну допомогу від його країни.

Зеленський привітав Токаєва з перемогою на президентських виборах у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на позачергових виборах президента Казахстану.

Відповідне звернення оприлюднене главою української держави у Twitter.

"Привітав Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх українсько-казахстанських відносин", - зазначив Зеленський.

Також він подякував Токаєву за гуманітарну допомогу від Казахстану.

Нагадаємо, позачергові вибори Президента Казахстану відбулися 20 листопада. Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виграв президентські вибори, набравши 81,31% голосів виборців.

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