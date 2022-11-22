Зеленський привітав Токаєва з перемогою на президентських виборах у Казахстані

Президент подякував Казахстанському колезі за гуманітарну допомогу від його країни.

Президент Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на позачергових виборах президента Казахстану.

Відповідне звернення оприлюднене главою української держави у Twitter.

"Привітав Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх українсько-казахстанських відносин", - зазначив Зеленський.

Також він подякував Токаєву за гуманітарну допомогу від Казахстану.

Нагадаємо, позачергові вибори Президента Казахстану відбулися 20 листопада. Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виграв президентські вибори, набравши 81,31% голосів виборців.