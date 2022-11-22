Зеленський привітав Токаєва з перемогою на президентських виборах у Казахстані

Президент Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на позачергових виборах президента Казахстану.
Відповідне звернення оприлюднене главою української держави у Twitter.
"Привітав Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх українсько-казахстанських відносин", - зазначив Зеленський.
Також він подякував Токаєву за гуманітарну допомогу від Казахстану.
Нагадаємо, позачергові вибори Президента Казахстану відбулися 20 листопада. Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виграв президентські вибори, набравши 81,31% голосів виборців.