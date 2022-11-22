МЗС України викликає посла через шарф Орбана з мапою “Великої Угорщини”, яка містить українські території

Міністерство закордонних справ також очікує вибачень від угорської сторони.

Міністерство закордонних справ України викличе посла Угорщини та чекає на офіційні вибачення Будапешту після скандалу з шарфом угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

“Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики”, – йдеться у повідомленні.

Ніколенко додав, що до МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

“Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України”, – зазначив речник українського МЗС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті в шарфі, із зображенням "Великої Угорщини". Мапа Угорщини на його шарфі включає частини країн Євросоюзу: Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також регіони сьогоднішніх Сербії та України, які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

МЗС Румунії передав угорському послу "рішуче несхвалення" і назвав неприйнятним будь-який прояв ревізіонізму.