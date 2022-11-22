Орбан потрапив у скандал через футбольний шарф із "Великою Угорщиною", - Index

На ньому частина України та інших сусідніх країн включені до складу Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті в шарфі з зображенням "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі.

Про це повідомляє хорватське видання Index.

В неділю ввечері під час матчу угорський прем’єр з’явився на футбольному матчі в шарфі, на якому мапа Угорщини включає частини країн Євросоюзу: Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також регіони сьогоднішніх Сербії та України, які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Видання приводить слова румунського депутата Європарламенту Аліна Мітути, який заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою "Великої Угорщини". Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", – заявив Мітула.

Оновлення. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у звʼязку з цією ситуацією буде викликаний посол Угорщини.

Нагадаємо, Орбан не вперше викликав обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

За перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра між Угорщиною та сусідніми країнами тривають суперечки щодо прав етнічних угорців, які проживають на колишніх територіях королівства. За час його урядів представникам нацменшин активно роздавали угорські паспорти.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков похвалив заяви керівництва Угорщини за те, що він назвав "готовністю зайняти суверенну позицію щодо деяких питань у Європейському союзі".