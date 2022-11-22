Він прийме президента ПАР Сиріла Рамафосу в Букінгемському палаці.

Король Чарльз прийме свій перший державний візит після свого вступу на британський престол.

Про це пише Reuters.

Він прийме президента Південно-Африканської РеспублікиСиріла Рамафосу в Букінгемському палаці у вівторок, 22 листопада.

Рамафосу та його дружину офіційно зустрінуть старший син і спадкоємець Чарльза принц Вільям і його дружина Кейт.

Візит включатиме урочисте вітання від короля та його дружини Камілли, королеви-консорта, процесію в каретах уздовж торгового центру The Mall до Букінгемського палацу, де відбудеться великий бенкет на честь президента.

Рамафоса також відвідає Вестмінстерське абатство, щоб покласти вінок до могили Невідомого воїна та побачити пам'ятний камінь колишньому президенту ПАР Нельсону Манделі. Він також звернеться до законодавців у парламенті та зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

“74-річний Чарльз відігравав провідну роль у багатьох останніх офіційних візитах 112 глав іноземних держав протягом рекордних семи десятиліть перебування на троні його матері, королеви Єлизавети, але він проведе традиційну церемонію для вперше за своє правління”, – зазначає видання.

Останній державний візит, організований Єлизаветою, був візитом колишнього президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії у 2019 році.

Нагадаємо,франкомовна канадська провінція Квебек готова запровадити законодавство, відповідно до якого місцеві парламентарі не будуть змушені присягати британському королю Чарльзу.