У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
ГоловнаСвіт

У Канаді стартував тиждень вшанування жертв Голодомору

Заходи заплановані у щонайменше у п’яти провінціях країни.

У Канаді стартував тиждень вшанування жертв Голодомору
Фото: twitter/ Yvan Baker ‏

У Канаді стартував тиждень вшанування жертв Голодомору.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Конгрес українців Канади.

У всій країні відбуватимуться заходи, присвячені підвищенню рівня освіченості населення щодо Голодомору та вшанування жертв цього злочину.

Так, у Торонто та Калгарі відбудуться траурні панахиди, у Реджайні – церемонія покладання квітів до пам’ятника жертвам Голодомору, а у Оттаві та Едмонтоні – офіційні вшанування у будівлях парламентів.

Загалом, різноманітні заходи заплановані у щонайменше у п’яти провінціях Канади.

Окрім цього канадців закликають в суботу о 19:32 зупинитися на хвилину мовчання та запалити свічку у оселі.

Зазначимо, у 2008 році Канада стала першою країною, що офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Окрім цього, саме у канадському Едмонтоні ще у 1983 році був споруджений перший у світі пам’ятник жертвам Голодомору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також