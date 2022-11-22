Заходи заплановані у щонайменше у п’яти провінціях країни.

У Канаді стартував тиждень вшанування жертв Голодомору.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Конгрес українців Канади.

У всій країні відбуватимуться заходи, присвячені підвищенню рівня освіченості населення щодо Голодомору та вшанування жертв цього злочину.

Так, у Торонто та Калгарі відбудуться траурні панахиди, у Реджайні – церемонія покладання квітів до пам’ятника жертвам Голодомору, а у Оттаві та Едмонтоні – офіційні вшанування у будівлях парламентів.

Загалом, різноманітні заходи заплановані у щонайменше у п’яти провінціях Канади.

Окрім цього канадців закликають в суботу о 19:32 зупинитися на хвилину мовчання та запалити свічку у оселі.

Зазначимо, у 2008 році Канада стала першою країною, що офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Окрім цього, саме у канадському Едмонтоні ще у 1983 році був споруджений перший у світі пам’ятник жертвам Голодомору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.