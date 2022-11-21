Боррель про російські обстріли ЗАЕС: Ця ядерна авантюра Росії має припинитися

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.

Очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував на останні обстріли Запорізької АЕС і заявив, що "ця ядерна авантюра Росії має припинитися".

Таку заяву Боррель оприлюднив у своєму Twitter.

Дипломат зазначив, що "дуже стурбований останнім обстрілом незаконно захопленої ЗАЕС".

Боррель додав, що висловлює цілковиту підтримку ініціативі МАГАТЕ та його очільникові Рафаелю Гроссі про створення зони ядерної безпеки довкола атомної електростанції.

Нагадаємо, увечері 19 листопада і зранку 20-го пролунали вибухи на території Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомили в штаб-квартиру Агентства, що відновився обстріл як поблизу, так і на території ЗАЕС.

Росіяни вивели з ладу систему, необхідну для запуску двох енергоблоків ЗАЕС. Також вони намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки.