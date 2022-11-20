Окупанти вивели з ладу систему, необхідну для запуску двох енергоблоків ЗАЕС

Російські окупанти вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 ЗАЕС і відновлення виробництва електроенергії для потреб України.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії для потреб України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно "Енергоатом" ухвалив рішення, а Державна інспекція ядерного регулювання України надала дозвіл на виведення енергоблоків 5 і 6 на мінімально контрольований рівень потужності.

Водночас російські військові всіляко намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки.

"Фейковим директором станції від Росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що увечері 19 листопада і зранку 20-го на території Запорізької АЕС пролунали вибухи після періоду відносного спокою на об’єкті.