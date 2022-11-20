На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
ГоловнаСуспільствоВійна

Морпіхи за добу знищили сімох окупантів

Також вони знищили БМП та МТЛБ росіян.

Морпіхи за добу знищили сімох окупантів
Фото: Скрін з відео

Минулої доби, 19 листопада, українські морські піхотинці знищили 7 окупантів.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

Також було знищено військову техніку окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили БМП та МТЛБ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також