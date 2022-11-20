Морпіхи за добу знищили сімох окупантів

Минулої доби, 19 листопада, українські морські піхотинці знищили 7 окупантів.
Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.
Також було знищено військову техніку окупантів.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили БМП та МТЛБ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.