Морпіхи за добу знищили сімох окупантів

Також вони знищили БМП та МТЛБ росіян.

Минулої доби, 19 листопада, українські морські піхотинці знищили 7 окупантів.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

Також було знищено військову техніку окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили БМП та МТЛБ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.