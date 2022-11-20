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Киян через негоду просять не їхати на власних авто

Наразі тротуари та вулиці міста обробляють протиожеледними засобами. 

Киян через негоду просять не їхати на власних авто
Фото: Національна поліція

У столиці 20 листопада очікуються мокрий сніг та ожеледиця, КМДА закликає водіїв не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Протягом неділі синоптики також прогнозують снігопади. Тож просимо водіїв і пішоходів бути максимально обачними. Не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, наразі тротуари та вулиці міста обробляють протиожеледними засобами – до цих робіт  залучені понад 225 одиниць техніки та 157 працівників у складі 25 бригад із ручного прибирання.

Нагадаємо, що перший сніг осені 2022 року в Києві і області випав 17 листопада.

Цього року у Києві безморозний період рекордно тривав 225 днів.

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