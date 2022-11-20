Військові РФ обстріляли з РСЗВ Очаківську громаду Миколаївської області

Уночі 20 листопада військові РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївської області, виникла пожежа.

Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 20 листопада, з 04:16 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі", – зазначив він.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру семи областей України.