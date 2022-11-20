Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові РФ обстріляли з РСЗВ Очаківську громаду Миколаївської області

Внаслідок обстрілів загорілася господарча будівля.

Військові РФ обстріляли з РСЗВ Очаківську громаду Миколаївської області
Фото: Анна Стешенко

Уночі 20 листопада військові РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївської області, виникла пожежа.

Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 20 листопада, з 04:16 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі", – зазначив він.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру семи областей України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також