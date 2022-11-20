Уночі військові РФ обстріляли цивільну інфраструктуру 7 областей України, є загиблі і поранені, – ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Про це йдеться у зведенні ОВА про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 20 листопада.

Запорізька область. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Дорожнчнка, Червоне, Мала Токмачка, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Степногірськ, Степове.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

На Дніпропетровщині росіяни знову стріляли по Нікопольщині. Били по чотирьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській. Найбільше постраждав Нікополь. Поранено одну людину. Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток, газопроводи та лінії електропередач. У інших громадах минулося без постраждалих. Понівечені приватні будинки та господарські споруди.

Харківська область. Протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївький та Ізюмський райони. У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди. За добу внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 людей, обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, госпіталізовані у важкому стані. Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

Луганська область. Упродовж минулої доби росіяни на Куп’янському та Лиманському напрямках намагалися тримати оборону на захоплених рубежах.

Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського. У Луганську зафіксовано збільшення кількості російських військових.

Донецька область. Вчора ввечері – обстріл Курахового, пошкоджені мережі електропостачання, частина трьох населених пунктів громади без електрики (приватний сектор Курахового, с. Дальнє, с.Успенівка).

Впродовж ночі – обстріли позицій та окраїн Торецької громади із важкого озброєння. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, смт Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне. Впродовж ночі – поодинокі обстріли відбувались поблизу с.Міньківка, с.Роздоловка с.Яковлівка с. Бахмутське Соледарської громади.

Вночі також зафіксовано обстріли Часовоярської громади, зокрема, Часовоярської фільтрувальної станції, пошкоджено техніку та будівлі; сама станція в робочому стані, працівники не постраждали. Протягом доби – обстріли Авдіївки та Авдіївської громади. На Донеччині за добу: 1 загиблий, 2 поранених цивільних.

Миколаївська область. Вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина. Ситуація на Херсонщині залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснював обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка, Антонівка та міста Херсон. В Білозерці, під час роздачі хліба, російські терористи обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб. До області надходять гуманітарні вантажі з різних областей.