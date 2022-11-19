В результаті зайнявся і клуб.

У селі Миронівка, що в Мелітопольському районі Запорізької області невідомі підпалили російський прапор на будівлі будинку культури.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вогонь перекинувся і на будівлю.

"У селі Миронівка Мелітопольського району хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелось пожертвувати цілою будівлею. Але ніхто навіть не намагався тушити. Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "руський мір" тільки в пекельному полум’ї", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, днями наслідок вибуху в окупованому Мелітополі поранення отримав колаборант Дмитро Трухін. Його доставили до лікарні у дуже важкому стані.

До цього пролунав вибух у під’їзді багатоповерхівки, де мешкав колаборант Андрій Бойко.