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Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження

В результаті ворожого удару загинув співробітник підприємства.

Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Фото ілюстративне
Фото: пресслужба СБУ

За фактом російських обстрілів Запоріжжя 18 листопада розпочали досудове розслідування. 

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Окупанти випустили по місту п'ять ракет С-300. Під удар потрапило і підприємство "Мотор Січ", зазначає Obozrevatel.

"Внаслідок ворожої атаки загинула людина. Зазнало руйнувань одне з промислових підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Підприємство "Мотор Січі"  майже знищене: від удару було зруйновано цехи, знищено високоточні станки з числовим програмним управлінням, а також лінії з виробництва та випробування авіадвигунів, зокрема і для ракетних комплексів. Також ракетним обстрілом було пошкоджено всі підземні комунікації.

Загиблий, як зазначило видання, був співробітником "Мотор Січі".

Нагадаємо, внаслідок удару, який російські окупанти завдали по Запоріжжю в ніч проти 19 листопада, частина міста залишилася без центрального опалення

Президента компанії "Мотор Січ", колишнього народного депутата В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Також схопили начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. 

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку вирішила, що "Укрнафта" і "Мотор Січ" та інші стратегічно важливі підприємства перейдуть у власність держави.

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