Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Міжнародний центр наукової та технічної інформації функціонує від 27 лютого 1969 року. Його засновниками є 22 держави, штаб-квартира центру розташована у Москві та має статус дипломатичної місії.

За інформацією МОН, Україна стала членом організації в 1993-му. Забезпечував участь нашої держави в роботі МЦНТІ Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін розірвав угоди з Росією та Білоруссю в галузі геодезії та картографії.

Раніше Україна припинила співробітництво з Білоруссю у сфері молодіжної політики та спорту.