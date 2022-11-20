Окупанти на Луганщині ставлять нові блокпости, щоб ловити дезертирів

Мобілізовані росіяни обурені через переміщення з-під Херсона в Луганську область.

Через це окупанти встановили додаткові блокпости, аби ловити дезертирів, повідомляє Луганська ОВА у Telegram.

"Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсонщини на Луганщину, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування. Для посилення контролю над ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, аби виявити та затримати дезертирів", - вказано в повідомленні.

Також спостерігається збільшення кількості військових у Луганську. Ворог постійно поповнює свої підрозділи.

В населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді росіяни розміщують особовий склад у залишених помешканнях. Крім того, вони примусово виселяють цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

Нагадаємо, що у Новоайдарі Луганської області зафіксовано переміщення окремих підрозділів окупантів, які були перекинуті з Херсонського напрямку.