У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів

Росіяни понад чотири місяці не можуть прорвати оборону на Донеччині, в районі Бахмута і Авдіївки.

На Луганщині ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів
Фото: Marine Corps Cpl. Diana Jimenez

Уже 12 населених пунктів Луганської області звільнені від російських загарбників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає Укрінформ.

"Маючи великі сили на східному фронті, на Донбасі, росіяни понад чотири місяці не можуть прорвати оборону навіть в районі Бахмуту і Авдіївки. Звичайно, що це вимагає зосередження наших зусиль. Більше того, у Луганській області ворог вже терпить поразку. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", - розповів речник.

За його словами, після поразок на кількох головних напрямках та провалі стратегічних планів Росія хоче здобути перемогу хоча би десь.

"Після того, як ворог зазнав невдач в стратегічних планах, не зміг взяти Київ, зазнав поразок на Харківському, Лиманському, і Херсонському напрямках, йому залишається на тактичному рівні здобувати якісь перемоги. Так як протягом всієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало "звільнення народу Донбасу", невідомого нікому раніше, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І відтак, якщо би вони вийшли на ці кордони, вони би і далі захотіли захопити повністю Запорізьку область", - сказав Череватий.

Раніше речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але, на його думку, про новий широкий наступ не йдеться. 

У Луганській ОВА повідомили, що село Макіївка у Сватівському районі фактично зруйноване.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також