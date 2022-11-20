На Луганщині ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів

Росіяни понад чотири місяці не можуть прорвати оборону на Донеччині, в районі Бахмута і Авдіївки.

Уже 12 населених пунктів Луганської області звільнені від російських загарбників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає Укрінформ.

"Маючи великі сили на східному фронті, на Донбасі, росіяни понад чотири місяці не можуть прорвати оборону навіть в районі Бахмуту і Авдіївки. Звичайно, що це вимагає зосередження наших зусиль. Більше того, у Луганській області ворог вже терпить поразку. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", - розповів речник.

За його словами, після поразок на кількох головних напрямках та провалі стратегічних планів Росія хоче здобути перемогу хоча би десь.

"Після того, як ворог зазнав невдач в стратегічних планах, не зміг взяти Київ, зазнав поразок на Харківському, Лиманському, і Херсонському напрямках, йому залишається на тактичному рівні здобувати якісь перемоги. Так як протягом всієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало "звільнення народу Донбасу", невідомого нікому раніше, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І відтак, якщо би вони вийшли на ці кордони, вони би і далі захотіли захопити повністю Запорізьку область", - сказав Череватий.

Раніше речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але, на його думку, про новий широкий наступ не йдеться.

У Луганській ОВА повідомили, що село Макіївка у Сватівському районі фактично зруйноване.