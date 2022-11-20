Учора росіяни вбили трьох і поранили 16 мирних українців, – ОП

Минулої доби, 19 листопада, російські військові вбили 3 і поранили 16 мирних українців.
Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19 листопада:
- Дніпропетровська область – 1 поранений;
- Донецька область – 2 поранених;
- Харківська область – 2 поранених;
- Херсонська область – 3 загиблих, 11 поранених.
Нагадаємо, учора ворог завдав одного авіаційного та чотирьох ракетних ударів по території України, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.