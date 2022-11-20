У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни вбили трьох і поранили 16 мирних українців, – ОП

Люди загинули у Херсонській області.

Учора росіяни вбили трьох і поранили 16 мирних українців, – ОП
Фото: ОП

Минулої доби, 19 листопада, російські військові вбили 3 і поранили 16 мирних українців.

Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19 листопада:

  • Дніпропетровська область – 1 поранений;
  • Донецька область – 2 поранених;
  • Харківська область – 2 поранених;
  • Херсонська область – 3 загиблих, 11 поранених.

 

Нагадаємо, учора ворог завдав одного авіаційного та чотирьох ракетних ударів по території України, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також