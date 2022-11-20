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Ремонтники відновили одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва

Наразі фахівці продовжують роботи ще на двох ділянках водоводу. 

Ремонтники відновили одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва
Фото: Миколаївська ОДА

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

Про це повідомляється у Facebook Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро - Миколаїв", по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.

За інформацією обладміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу. 

Раніше повідомлялося, що воду мешканцям Миколаєва подадуть після розмінування та ремонту водогону Дніпро - Миколаїв на Херсонщині.

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